La cérémonie a commencé par la levée des drapeaux nationaux. Le Maréchal Idriss Déby Itno a été honoré avec succès par le Préfet Doud Souleymane Ousmane. Il an ensuite appelé les habitants de Tandjile-Ouest à travailler pour maintenir la paix et la cohésion sociale dans la région. Le Préfet a également appelé les citoyens à prendre part activement au référendum, mettant en avant l'importance de respecter leurs responsabilités civiques.



La célébration a été marquée par un défilé des forces de l'ordre, de la sécurité et des militants du MPS, qui ont montré leur cohésion et leur dévouement envers la communauté rassemblée. Ce moment a servi à rappeler et à renforcer les principes de liberté et de démocratie de la ville de Kelo.



La ville de Mao a célébré la 33e Journée de la Liberté et de la Démocratie le 1er décembre 2023. Le gouverneur de la province du Kanem, le Contrôleur général Issaka Hassane Jogoï, a présidé la cérémonie qui s'est tenue à la Place de l'Indépendance. Il y avait également des représentants des autorités administratives, militaires et traditionnelles, ainsi que des partis politiques, des ONG et des associations locales.