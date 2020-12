Tchad : Kemba Didah, Bessané et Saleh relaxés

N'Djamena - La justice a prononcé vendredi la relaxe de Kemba Didah Alain, Bessané Éloge et Saleh Mahamadou. Ils sont déclarés non coupables des faits qui leurs sont reprochés.



Les trois hommes étaient poursuivis pour troubles à l'ordre public et acte de rébellion. Le Tribunal de grande instance de N'Djamena a estimé que l'infraction n'est pas constituée.



Kemba Didah Alain, Bessané Eloge (imprimeur) et Saleh Mamadou (transporteur) ont été arrêtés le 27 novembre dans les locaux de la radio FM Liberté, à N'Djamena. Kemba Didah Alain souhaitait y tenir un point de presse suite à l'interdiction du Forum citoyen par les autorités.



La semaine dernière, le parquet avait requis une peine de 15 jours de prison ferme et une amende de 25.000 Fcfa.