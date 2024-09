Tchad-Kenya : entretien entre Mahamat Idriss Deby et William Ruto

Le président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno a reçu dans l’après-midi, son homologue kényan, le président William Ruto.



Le dernier échange entre les présidents Mahamat Idriss Deby Itno et William Ruto est un appel téléphonique passé le 12 mai dernier. Le président kényan félicitait alors le chef de l’Etat pour son élection à la magistrature suprême du Tchad.



À la faveur de leurs séjours à Beijing en Chine, le président Kényan, William Ruto, décide de venir à la rencontre du président de la République, chef de l’État, Mahamat Idriss Deby Itno, qu’il appelle affectueusement « brother », frère en français, pour le féliciter de vive voix.



Après l’avoir accueilli à l’entrée de sa résidence à Beijing, les deux personnalités ont discuté des multiples opportunités de coopération entre le Tchad et le Kenya. Le président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno et son homologue William Ruto ont discuté des relations bilatérales et réaffirmé qui leur volonté mutuelle de renforcer les liens qui existent entre les deux pays pour le bénéfice de leurs peuples.



Au-delà des discussions bilatérales, un point central de l’audience a été la candidature de l’ancien Premier ministre kényan, Raila Odinga, au poste de président de la Commission de l’Union Africaine (UA). William Ruto est venu solliciter le soutien du Tchad à cette candidature.



Pour le président kenyan, Raila Odinga, avec son expérience et sa vision, peut conduire des réformes nécessaires au sein de l’UA. Un plaidoyer que le président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno a écouté avec intérêt, tout en rappelant l’importance de choisir un leader capable de renforcer l’unité africaine et de promouvoir les intérêts du continent sur la scène internationale.



Le président tchadien a assuré son homologue kényan que le Tchad examinerait cette candidature avec attention, en tenant compte des intérêts stratégiques de l’Afrique et des aspirations communes des nations africaines.