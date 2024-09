Tchad : Kingabé Ogouzeïmi, PCA du FNDS, s'oppose à la dissolution de son institution

Dans sa déclaration, Kingabé Ogouzeïmi DE TAPOL a affirmé que le Tchad a signé des conventions internationales qui rendent le FNDS indispensable. Il a souligné que le Tchad devrait réformer le FNDS en corrigeant ses dysfonctionnements pour le rendre plus performant, plutôt que de le dissoudre. Il a également indiqué que le Tchad se classe souvent en dernière position dans plusieurs domaines, en raison du manque de données statistiques fiables. Ces données sont pourtant essentielles pour attirer les investisseurs, stimuler l'économie et créer des emplois.



Le PCA s'est dit convaincu que si le FNDS est dissous, le gouvernement sera contraint de le recréer dans un an. Selon lui, le Tchad ne peut pas se passer du FNDS. Il a cité l'article 13 et l'article 19 du décret N°0971/PR/MEPD/2019 du 12 juin 2019, ainsi que l'esprit de l'article 49 de la loi N°026/PR/2019 du 11 juin 2019, pour justifier la nécessité d'un appel à candidature pour le recrutement des postes de Directeur Général, de Directeur Général Adjoint et d'Auditeur Interne. Ces responsables joueront un rôle crucial dans la gestion administrative, financière et stratégique du FNDS, contribuant ainsi à la promotion et au développement du système statistique national du Tchad.



Kingabé Ogouzeïmi DE TAPOL a également affirmé que le FNDS n'est pas budgétivore, mais souffre plutôt d'un manque de volonté politique de la part du gouvernement.