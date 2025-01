Tchad : Konoum Toullo sensibilise les lycéennes d'Ibnou Cina aux violences basées sur le genre

L'ONG Konoum Toullo a récemment organisé une séance de sensibilisation pour les élèves de la section filles du lycée Ibnou Cina, axée sur les violences basées sur le genre (VBG) en milieu scolaire. Lors de son intervention, la secrétaire générale de l'ONG, Fondie Hayat Abakar Ali, a précisé que cette initiative a pour but d'informer les élèves sur les causes et conséquences des VBG et encourager les jeunes filles à dénoncer toute forme d'abus dont elles pourraient être victimes. L'objectif principal de cette campagne est de promouvoir un environnement scolaire sûr, inclusif et respectueux.

Elle vise à lutter contre les comportements violents et à inculquer des valeurs de tolérance, d'égalité et de respect mutuel parmi les élèves. À la fin de l'activité, un comité des Ambassadrices de lutte contre les VBG a été créé au sein du lycée. Ce comité aura pour mission d'assurer un suivi et une sensibilisation continue sur ce sujet crucial. La même initiative sera prochainement déployée dans d'autres établissements scolaires de la capitale, dans le but d'élargir la portée de la sensibilisation et de renforcer la lutte contre les violences basées sur le genre dans les écoles.