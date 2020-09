Tchad : "Koro Toro n'est pas un bagne, c'est une maison d'arrêt, les visites sont permises" (ministre Justice)

"Le droit de visite n'a jamais été interdit dans une prison. Le député a qualifié Koro Toro de bagne mais moi je pense que c'est une maison d'arrêt seulement. Ce n'est pas encore devenu un bagne", a déclaré mardi Djimet Arabi, ministre de la Justice chargé des droits humains, lors d'une question orale suivie de débats à l'Assemblée nationale.



Selon lui, "s'il y a des familles qui veulent aller visiter les gens qui sont détenus à Koro Toro, elles peuvent toujours se rapprocher de la direction de l'administration pénitentiaire pour avoir de autorisations de visite."



Le ministre a précisé que la Croix Rouge Internationale a une autorisation permanente de visite. "Elle fait deux fois par mois des visites à la maison d'arrêt de Koro Toro. C'est elle qui s'occupe vraiment, du point de vue sanitaire, des compléments alimentaires et la Croix Rouge nous aide beaucoup dans l'entretien des prisonniers de la maison d'arrêt de Koro Toro."



"Si la situation était si catastrophique que ça, on n'aurait plus personne à Koro Toro. Mais il y a plus de 1000 personnes qui sont à Koro Toro. Ils sont en très bonne santé, ils mangent tous les jours, deux fois par jour", d'après Djimet Arabi.



"Étant situé dans le désert, nous mettons un accent particulier pour qu'au niveau de l'alimentation, les gens qui sont là-bas, comme ils ne bénéficient pas souvent de visites, de compléments alimentaires de la famille, c'est l'État qui est obligé de leur donner à manger et à boire tous les jours, au quotidien", a-t-il dit.



"Beaucoup d'efforts sont faits et le ministère de la Justice aussi met un accent particulier pour qu'au niveau de cette prison, rien ne manque aux prisonniers", a assuré Djimet Arabi.