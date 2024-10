TCHAD

Tchad : Korong accueille la délégation de la CNDH après les événements tragiques de septembre 2024

Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 5 Octobre 2024

Le village de Korong, situé à 136 kilomètres de Moundou dans la Sous-Préfecture de Laoukassy, a été le théâtre des tragiques événements des 15 et 16 septembre 2024. Ce conflit, initialement entre bouviers, s'est rapidement transformé en affrontement intercommunautaire entre agriculteurs et éleveurs, causant un mort, plusieurs blessés, des habitations incendiées, des dégâts agricoles et des bœufs emportés.