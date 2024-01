Tchad : Kosmadji Merci reçoit les vœux de ses militants

Les militants du parti Souffle Nouveau pour la République (Sonor), ont présenté leurs vœux au président du parti, Kosmadji Merci. La cérémonie de présentation des vœux s’est déroulée ce 2 janvier à Ndjamena, à Madjafa. Ils étaient plus d’une centaine à faire le déplacement, à Madjafa ce mardi.



Les militants du parti Souffle Nouveau pour la République (Sonor) sont venus présenter les vœux de nouvel an au président de cette formation politique. Une mobilisation de taille a été saluée par le bureau exécutif du parti. Le président du parti, Sonor Kosmadji Merci a saisi cette opportunité pour faire le bilan de l’année précédente, et a indiqué qu’ils ont réalisé plusieurs activités.



Il s’agit notamment de l’installation des membres du comité exécutif national et ceux des bureaux nationaux des femmes et des jeunes, de la restructuration des bureaux provinciaux du Logone Occidental et de la Tandjilé, de la participation à la campagne et à l’élection référendaire du 17 décembre, pour le compte du Front du Non.



Abordant la question de l’élection référendaire écoulée, le président du parti Sonor a indiqué qu’il faut passer à autre chose. Pour lui, il faut tourner la page. Ainsi, il félicite le nouveau gouvernement qui a été mis en place après la promulgation de la Vème République.



« En tant que démocrate, nous souhaitons sans arrière-pensée, plein de succès à Monsieur Masra Succès et à sa future équipe », a-t-il souligné. Enfin, il sollicite plus d’engagement politique de la part de ses militants pour l’année 2024. Selon lui, au cours cette année, le parti va mener des vrais combats pour des victoires éclatantes.