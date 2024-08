Tchad : Koukou-Angarana sous les eaux, un appel à l'aide urgent

Le débordement du fleuve Bar-Azoun a plongé des milliers de personnes dans le désespoir, détruisant leurs maisons, leurs cultures et leurs moyens de subsistance. Cette catastrophe met en évidence l'urgence d'investir dans la prévention des risques naturels et de renforcer la résilience des communautés les plus vulnérables.



Il est impératif que la communauté internationale apporte son soutien au Tchad pour l'aider à faire face à cette crise humanitaire et à reconstruire.