Tchad : L'ADAC tient sa 31ème session ordinaire du conseil de l'aviation civile

Le président du Conseil d’Administration, Gninguengar Mandjita, a souligné lors de cette session que le rapport d’activité pour l’année 2023, établi par la Direction Générale, n’a pas pleinement répondu aux attentes des citoyens. Il a ainsi appelé à redoubler d’efforts pour répondre aux besoins et aux exigences de la population en matière de sécurité et d’efficacité du transport aérien.



L’ADAC, en tant qu’autorité gouvernementale dédiée à l’aviation civile, assume des responsabilités stratégiques au nom de l’État. Contrôle, surveillance, sécurité et sûreté de l’aviation civile, médecine aéronautique et coordination en matière de transport aérien, autant de missions primordiales conformes aux normes rigoureuses de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI). Ainsi, cette session témoigne de l’engagement continu de l’ADAC à assurer un transport aérien sûr et fiable pour tous les usagers.