Tchad : L'ADC tire la sonnette d'alarme sur la protection des consommateurs

L'Association pour la Défense des Consommateurs du Tchad (ADC) exprime ses préoccupations et appelle le gouvernement à agir en faveur des consommateurs lors d'un congrès extraordinaire. Plus de 100 participants venant de diverses provinces se sont réunis pour discuter des défis auxquels sont confrontés les consommateurs tchadiens.



Sous le thème : « Quelles stratégies face aux défis de la protection des consommateurs au Tchad », la présidente de l'ADC, Guataine Luce, a souligné les multiples défis auxquels sont confrontés les consommateurs, notamment l'augmentation des prix des produits de première nécessité, des tarifs de transport, des coupures d'eau et d'électricité, ainsi que la dégradation des services de communication. Elle a appelé le gouvernement à écouter les préoccupations du peuple et à trouver des solutions appropriées.



L'ADC continuera de plaider en faveur des consommateurs et de mobiliser pour des solutions à court et à moyen terme. L'accès à des biens et services de meilleure qualité et à moindre coût reste au cœur de la mission de l'ADC, comme en témoignent ses contributions à l'élaboration de lois sur la protection des consommateurs, la concurrence, la métrologie et la normalisation.



Dans son rapport moral, le secrétaire général de l'ADC, Daouda Elhadj Adam, a rappelé les missions et les objectifs de l'association, ainsi que les activités réalisées en 2023. Il a souligné les efforts de l'ADC dans la lutte contre la cherté de la vie, notamment l'exonération des taxes sur les denrées alimentaires de première nécessité. Des enquêtes sur l'inclusion financière et d'autres initiatives ont également été menées.