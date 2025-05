TCHAD

Tchad : L'ADERM inaugure la première centrale Hybride photovoltaïque du Wadi Fira

Alwihda Info | Par Ndafogo Salmanou Ludovic - 23 Mai 2025

La ville d’Am-Zoer, située dans la province de Wadi Fira, a franchi une étape historique ce jeudi 22 mai 2025 avec l’inauguration officielle de sa toute première centrale hybride photovoltaïque. La cérémonie, empreinte de fierté et d'espoir, a été présidée par le Ministre de l’Eau et de l’Énergie, Passalé Kanabé Marcelin, en présence du Directeur Général de l’Agence pour le Développement de l'Électrification Rurale et de la Maîtrise de l'Énergie (ADERM), Younous Daoussa Mahamat, ainsi que de nombreuses autorités locales, administratives, militaires, traditionnelles et religieuses.