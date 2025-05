Validation des modalités pratiques pour le rapatriement volontaire et librement consenti des réfugiés nigérians installés au Tchad

Le travail de validation fait suite à la cérémonie de signature de l’Accord tripartite pour le rapatriement volontaire des réfugiés nigérians vivant au Tchad le 5 février 2025 à Bagasola, province du Lac. La cérémonie, accueillie par le Général Saleh Tidjani Haggar, Gouverneur de la province du Lac, a vu la participation de professeur Babagana Umara Zulum, Gouverneur Exécutif de l’État du Borno au Nigéria et de monsieur Jérôme Merlin, représentant adjoint du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés au Tchad.





Au terme de la signature de l’Accord tripartite, le rapatriement des réfugiés nigérians du Tchad se fera uniquement sur la base de leur libre volonté et sur celle d'une connaissance pertinente et fiable de la situation qui prévaut dans les zones de retour au Nigéria. Aussi, conformément aux dispositions des articles 22 et 23 de l’Accord, il a été mis sur pied une Commission tripartite chargée du rapatriement volontaire des réfugiés nigérians du Tchad. Toutes les Parties à l'Accord s’impliquent dans la mobilisation des ressources matérielles et financières nécessaires pour le rapatriement volontaire des réfugiés nigérians.





Le Groupe de Travail Technique, organe de la Commission, est composé d’experts chargés de se pencher sur les modalités de mise en œuvre de l’Accord tripartite pour assurer un retour volontaire des réfugiés nigérians, dans la sécurité et la dignité, conformément aux normes internationales et régionales sur le rapatriement volontaire et librement consenti. Il est constitué de représentants du ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation, des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger, du ministère de l’Action sociale, de la solidarité et des affaires humanitaires, de la CNARR (Commission Nationale d’Accueil, de Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés) et du HCR, le GTT est présidé par Monsieur Goundoul Vikama, Secrétaire Général du MATD.





Ce dernier, à l’issue de la validation des modalités pratiques, a exprimé sa profonde gratitude aux membres du Groupe de Travail, saluant la qualité du travail remarquablement accompli ainsi que l’esprit de collaboration qui prévaut au sein du GTT, ayant permis d’aboutir à la validation du document ce 22 mai 2025. Pour finir, Monsieur Goundoul Vikama a exprimé sa reconnaissance et ses félicitations au HCR pour l’appui technique apporté dans le cadre de cette activité, qui va sans nul doute servir de référence pour des initiatives similaires à l’avenir.