TCHAD

Tchad : La ministre de la Femme reçoit le coordonnateur du projet SWEDD


Alwihda Info | Par - 23 Août 2025


La ministre d’État de la Femme et de la Petite Enfance, Kitoko Gata Ngoulou, a reçu en audience ce vendredi 22 août 2025 le coordinateur du projet SWEDD (Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel), Youssouf Awaré Neissa.


Un bilan positif pour l'autonomisation des femmes et des jeunes

 
La rencontre a permis de faire le point sur l’état d’avancement des activités du projet au Tchad, qui se concentrent sur l'éducation des filles, la santé reproductive, l’autonomisation économique des femmes et le renforcement des capacités des jeunes.

 
La ministre a réaffirmé le soutien du gouvernement tchadien aux initiatives qui contribuent à la promotion des droits des femmes et du capital humain. De son côté, le coordonnateur du projet SWEDD a salué l'appui des autorités et a exprimé sa volonté de renforcer la collaboration pour garantir un impact durable des actions sur le terrain.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Tchad : conseil des ministres, le président appelle à plus de rigueur dans l'adoption des textes

