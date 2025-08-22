Tchad : La ministre de la Femme reçoit le coordonnateur du projet SWEDD





Un bilan positif pour l'autonomisation des femmes et des jeunes

La rencontre a permis de faire le point sur l’état d’avancement des activités du projet au Tchad, qui se concentrent sur l'éducation des filles, la santé reproductive, l’autonomisation économique des femmes et le renforcement des capacités des jeunes.





La ministre a réaffirmé le soutien du gouvernement tchadien aux initiatives qui contribuent à la promotion des droits des femmes et du capital humain. De son côté, le coordonnateur du projet SWEDD a salué l'appui des autorités et a exprimé sa volonté de renforcer la collaboration pour garantir un impact durable des actions sur le terrain.