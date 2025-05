Tchad : Ouverture à N'Djamena de la 2e édition des Journées du Chargeur Tchadien (JCT2)

Placé sous le Haut Patronage du Maréchal du Tchad, Président de la République, Chef de l’État, Mahamat Idriss Déby Itno, et l’égide du Ministère des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, à travers le Conseil des Chargeurs du Tchad (COC-TCHAD), cet événement de grande envergure réunit pendant trois jours des membres du gouvernement, experts, délégations étrangères, représentants d’organisations régionales et internationales, opérateurs économiques et étudiants, autour du thème : « Ports, corridors et hinterlands : optimisation des opérations pour une logistique durable et résiliente ».



La ministre des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, Fatima Goukouni Weddeye, a salué la mobilisation remarquable des acteurs logistiques, rappelant que cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de réforme logistique engagée depuis plusieurs années. Elle a mis en lumière les efforts en cours.



Ces avancées, a-t-elle souligné, traduisent la volonté ferme des plus hautes autorités du Tchad de faire du secteur des transports un levier stratégique de développement économique.



Représentant le Chef de l’État, le Ministre d’État, Ministre Secrétaire Général de la Présidence, Mahamat Ahmat Alhabo, a officiellement lancé les travaux. Il a appelé à la suppression des barrières douanières non justifiées et à une coordination renforcée entre les acteurs publics et privés pour fluidifier les échanges. Il a précisé que les thématiques inscrites au programme viennent renforcer l’engagement du Gouvernement à lever tous les obstacles à la fluidité des trafics et à créer les opportunités de sécurisation des échanges commerciaux. Tout en se félicitant de la présence des délégations étrangères venues d’Afrique et d’ailleurs, il a formulé le vœu que cette conférence génère des idées novatrices, des solutions concrètes et des alliances riches et fécondes.