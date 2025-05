Tchad : l’Association Tabital Pulaaku Tchad porte le message de paix à Mandakao après les tueries des Peuls

Une semaine après les massacres odieux ayant coûté la vie à 42 personnes, l'Association Tabital Pulaaku Tchad, conduite par son président Aladji Ousmanou Ahmadou Bakary, s'est rendue au village Mandakao, situé à 18 km de la préfecture de Beinamar, dans le Logone Occidental.



Accompagnée de quelques leaders religieux de la communauté peule du Tchad, cette visite a pour objectif premier de présenter les condoléances aux familles des victimes, et ensuite de sensibiliser ses populations dans le but d'éviter d'éventuelles représailles.



Le message est clair, celui de maintenir la paix et la cohabitation pacifique. Il n'est pas question de se venger après ces actes macabres où des enfants, des femmes ont été tués, parfois brûlés. Tous les leaders religieux ont été unanimes dans leur message de paix : il a été demandé aux familles des victimes d'éviter de suivre le cœur, mais plutôt la voix de la raison.



Le président de l'Association Tabital Pulaaku Tchad, Aladji Ousmanou Ahmadou Bakary, a exhorté les membres de la communauté peule à éviter la vengeance, et de laisser la justice faire son travail. De son côté, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone Occidental, Goukouni Sidimi, a indiqué que les auteurs, coauteurs et complices de cette barbarie seront traqués et devront répondre de leurs actes devant la justice.



« Ils étaient bien organisés et préparés. Ce sont des voisins qui cohabitent ensemble, qu'ils aient fui vers le Cameroun ou vers d'autres provinces, ils seront poursuivis. Ce n’est pas tous les ngambayes qui ont participé à ces massacres-là. Continuez la sensibilisation pour que les personnes qui ont fui vers la brousse par peur, retournent chez eux », a-t-il indiqué.