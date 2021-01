Tchad : L’ADETIC construit un centre communautaire multimédia à Biltine

La ville de Biltine, dans la province du Wadi Fira a désormais son centre communautaire multimédia. Construite par l’Agence de développement des technologies de l’information et de la communication (ADETIC), il a été inauguré le 27 janvier dernier donc offert au cours d’une cérémonie présidée par le ministre des Postes et de l’Economie numérique, le Dr Idriss Saleh Bachar.

Ce centre communautaire multimédia permettra de réduire la fracture numérique, d’offrir des emplois directs et indirects aux jeunes à travers le développement de l’économie numérique, tout en procédant à la promotion de l’inclusion numérique entre les différentes provinces du Tchad. Il vise également à autonomiser les handicapés physiques en leur accordant des ateliers de recharge de batteries, de réparation des terminaux téléphoniques et des cabines téléphoniques autour de chaque centre. Il s’agit également d’améliorer l’Indice de développement des TIC, pour booster les indicateurs internationaux que l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) pour classer les pays membres. C’est le sixième centre du genre qui a été inauguré à Biltine, chef-lieu du département du Wadi-Fira.



Le directeur général de l’Agence de développement des technologies de l’information et de la communication (ADETIC) adjoint, Nair Abakar a souligné que ce télé centre va contribuer essentiellement à réduire la fracture numérique dans les régions, tout en offrant des emplois directs et indirects aux jeunes, à travers le développement de l’économie numérique. Avant de procéder à la coupure du ruban symbolique, le ministre des Postes et de l’Economie numérique, le Dr Idriss Saleh Bachar a indiqué que la construction de ce centre découle de la vision du Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno de désenclaver numériquement le pays, via le rétablissement des réseaux à fibres optiques et aussi de démocratiser l’accès aux numériques aux Tchadiens.



Ce centre va permettre aux jeunes de Wadi Fira à entreprendre et à faire des recherches dans le cadre de leur cursus. Ce centre multimédia est doté, entre autres, d’une salle informatique afin de faciliter et d’accompagner la formation à l’appropriation des outils informatiques, des applications digitales et matériels du domaine des TIC. Il dispose aussi d’un cybercafé équipé d’ordinateurs Desktop pour permettre aux utilisateurs d’Internet d’en faire usage, et d’une salle de réunion d’environ 120 places assises.