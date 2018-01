Tchad : L’ADHET en campagne de sensibilisation contre le repli identitaire

L’Alliance des Défenseurs des Droits Humains et de l’Environnement au Tchad (ADHET) a clos hier, vendredi 26 janvier 2017, dans la partie méridionale du Tchad, une campagne de sensibilisation sur les dangers du repli identitaire et du communautarisme déviant. L'ADHET a véhiculé un message de paix pour consolider le vivre ensemble, gage de sécurité et du développement.



L’ADHET, à travers des échanges interactifs ou des conférences-débats animés par la délégation de ladite association du 22 au 26 janvier lors de leur séjour à Bongor, à Moundou et à Doba, a attiré l’attention de la population sur les méfaits du repli identitaire. Selon l'association, ce repli peut entrainer, entre autres, l’effritement de l’idée de citoyenneté et présente une menace sur l’appartenance à une même nation. Cela a pour conséquence la haine et le conflit armé récurent.



Le secrétaire général de l’Alliance des Défenseurs des Droits Humains et de l’Environnement au Tchad (ADHET), Abba Daoud Nandjede a souligné que la République est entrain de laisser place à des communautés qui se superposent, où les uns veulent asseoir leur domination sur les autres, et certains se haïssent. Selon lui, ces replis identitaires constituent un danger pour le vivre ensemble des citoyens, car il accentue la haine et le rejet de l’autre.