Tchad : L’ADHET exige la fin de la justice déguisée consacrant l’impunité

L’Alliance des défenseurs des droits Humains et de l’environnement au Tchad (ADHET) relève, dans un communiqué de presse signé de son secrétaire général Abba Daoud Nandjede, que malgré les efforts incommensurables et des évolutions encourageantes accomplis par le Tchad dans le domaine des droits de l’Homme, des cas de violations délibérés et odieux continuent à se perpétrer.



Selon l’ADHET, accusé de vol, un jeune homme, sieur Oumar Hissein a été enlevé puis torturé à mort par M. Senoussi Ahmat Ochi, colonel de son état. Tout en condamnant ce crime odieux, l’ADHET exige que justice soit faite et que le présumé coupable, le Colonel Senoussi Ahmat Ochi et ses co-auteurs soient non seulement jugés mais que ceux-ci purgent convenablement et régulièrement leurs peines.



Elle ajoute qu’il n’est pas à redouter que des criminels comme ceux-là qui ternissent l’image du Tchad, une fois jugés et condamnés recouvrent immédiatement leur liberté et narguent les victimes. L’ADHET appelle les plus hautes autorités à mettre fin à cette espèce de justice déguisée qui consacre l’impunité.



En outre, l’Alliance invite instamment, les citoyens, les chefs des ménages et chefs de carré à signaler en urgence toute absence d’un citoyen au-delà de 24 heures à sa permanence à l’effet d’en informer le parquet pour requérir l’application de la loi.



Selon l’ADHET, cette méthode d’alerte contribuera à la fois à éviter ces genres de criminalités, mais aussi que des cas d’enlèvements et des disparitions puisse continuer à se perpétrer. Ainsi, cette méthode contribuera à débusquer les criminels et à démanteler les prisons secrètes et illégales établies dans la capitale et à l’intérieur du pays.