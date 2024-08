Tchad : L'AFPAT célèbre la Journée internationale des peuls et peuples autochtones

L'événement s'est tenu sous le thème : "Les Peuples Autochtones en Isolation Volontaire et au Premier Contact."



L'ambiance était chaleureuse, et les participants, membres de cette communauté, se sont réjouis de la présence de leurs pairs. Chacun a exprimé des paroles bienveillantes pour accueillir à bras ouverts les peuples autochtones, communément appelés Mbororo, et expliquer l'importance de cette journée internationale qui leur est dédiée.



Madame Aissatou Oumarou, coordinatrice adjointe et enseignante, a pris la parole au nom de la communauté pour donner des explications sur cette célébration. Elle a souligné qu'au-delà de la réserve naturelle dans laquelle vivent ces peuples, il est essentiel de reconnaître qu'ils sont souvent marginalisés. Considérés principalement comme des éleveurs et des habitants des zones rurales, ils sont souvent négligés et peu pris en compte dans la société tchadienne. Cependant, ils ont les mêmes droits que tout autre citoyen tchadien.



Ainsi, cette journée internationale représente pour eux une occasion de revendiquer les droits des Peuls et des peuples autochtones du Tchad, en mettant en lumière leur importance et leur place dans la société.