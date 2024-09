Tchad : L'AFPAT organise une formation en management organisationnel et réseautage au profit de son personnel

L'Association des Femmes Peules et Peuples Autochtones du Tchad (AFPAT), en partenariat avec Expertise France, a lancé ce jeudi 12 septembre 2024, au CEFOD, une session de formation destinée à son personnel, axée sur le management organisationnel et le réseautage, qui durera trois jours. Cette formation vise à renforcer les compétences des membres de l'AFPAT en matière de leadership, afin de parvenir à une plus grande efficacité et efficience dans leurs actions.



Grâce aux enseignements dispensés par un consultant externe, les participants seront formés à la prise de décision, à la planification stratégique, ainsi qu'à la gestion du changement et au développement des talents.



La coordonnatrice et présidente de l'AFPAT, Hindou Oumarou Ibrahim, a souligné que cette formation a pour objectif d'aider les membres de l'AFPAT, ainsi que les volontaires et stagiaires, à mieux collaborer en tant qu'équipe. "Il est essentiel de partager les responsabilités, de savoir qui prend les décisions, comment les prendre, quand les prendre et, enfin, comment les exécuter", a-t-elle affirmé.



Il est important de rappeler que l'AFPAT est une organisation engagée dans la protection et la promotion des droits de l'Homme, ainsi que des droits des peuples autochtones. Elle utilise les législations nationales, régionales et internationales pour les traduire au niveau communautaire, afin de sensibiliser les communautés qui n'ont pas eu la chance de fréquenter l'école. L'AFPAT œuvre également pour la protection de l'environnement et aide les femmes à améliorer leurs conditions de vie grâce aux activités génératrices de revenus.