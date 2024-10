Tchad : L'AJDDS appelle à la mobilisation générale pour le don de sang

Annour Anadif Youssouf, président de l'AJDDS, a salué l'engagement des membres de son association. Il a souligné que ce don a pour objectif de sauver des vies de personnes malades dans les hôpitaux. Youssouf a également insisté sur la nécessité d'une sensibilisation accrue au sein de la communauté sur l'importance des dons de sang, afin de collecter des unités vitales pour la banque de sang locale.



Le président a déclaré qu'il est essentiel pour une association de jeunes de laisser une empreinte sociale positive. Il a lancé un appel à tous les jeunes et aux autres organisations de la société civile pour qu'ils s'engagent dans ce geste humanitaire. Selon lui, "le don de sang est le cadeau le plus précieux au monde, car chaque goutte de sang peut sauver une vie."



Youssouf a exprimé l'opportunité que représente cette action pour faire une différence tangible dans la communauté. Il a conclu par ces mots :



"Ensemble, nous pouvons sensibiliser et encourager la population à ce geste citoyen et à se joindre à nous dans cet acte de solidarité."



Dika Jeannette Samba, chargée de la relation extérieure et de la communication du CNTS, a félicité l'AJDDS pour cette initiative humanitaire. Elle a rassuré que ce don de sang sera précieux pour les malades, notamment ceux souffrant d'insuffisance rénale, de drépanocytose, ou encore les victimes d'accidents. Samba a profité de l'occasion pour appeler d'autres organisations à suivre l'exemple de l'AJDDS.



Cette action souligne l'importance de la solidarité et de la mobilisation communautaire dans la lutte pour la santé publique.