Tchad : L'AJDDS sensibilise les lycéens de Guinebor à l'importance de la propreté

Les élèves du Lycée Moderne de Guinebor ont participé ce samedi à une opération de nettoyage organisée par l'Association des Jeunes Dynamiques pour le Développement et la Solidarité (AJDDS). Sous le thème "Tous engagés pour promouvoir un environnement sain et propre", cette initiative vise à sensibiliser les jeunes à l'importance de préserver leur environnement.





Munis de gants et de sacs-poubelles, les lycéens ont sillonné les environs de leur établissement pour ramasser les déchets. Cette action concrète a permis de sensibiliser les jeunes à l'impact néfaste de la pollution sur leur santé et sur l'environnement.







Annour Annadif Youssouf, président de l'AJDDS, a souligné l'importance de ces actions : "En adoptant de simples gestes au quotidien, nous pouvons contribuer à améliorer notre environnement. Il est essentiel de sensibiliser les jeunes dès le plus jeune âge à la protection de la nature."







La gestion des déchets est un véritable enjeu pour le Tchad. Le manque de moyens, l'absence de collecte régulière et la faible sensibilisation de la population contribuent à la prolifération des déchets dans les villes et les campagnes.





L'AJDDS prévoit de poursuivre ses actions de sensibilisation dans d'autres quartiers de Ndjaména et de s'étendre à d'autres villes du Tchad. L'association souhaite également développer des projets de recyclage et de compostage pour réduire l'impact environnemental des déchets.