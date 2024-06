Tchad : L'ALAM-NDJAM dénonce vigoureusement la prolifération de contenus obscènes sur les réseaux sociaux

Face à cette dégradation morale alarmante, ALAM-NDJAM lance un appel solennel au respect scrupuleux de la dignité humaine et à un redressement moral d'envergure de la société tchadienne, afin de préserver les valeurs fondamentales qui la sous-tendent.



L'association exhorte vigoureusement le gouvernement à assumer pleinement ses responsabilités en matière de lutte contre les comportements inciviques et déviants qui menacent la cohésion sociale. "Il est impératif que le gouvernement de la 5ème République prenne des mesures fermes et concertées pour sauvegarder la dignité humaine et promouvoir des valeurs morales saines", souligne le communiqué.



Eu égard à l'érosion potentielle des valeurs culturelles et traditionnelles induite par cette dépravation des mœurs, avec des conséquences sociales, psychologiques et culturelles désastreuses, ALAM-NDJAM interpelle résolument le gouvernement à déployer tous les moyens nécessaires pour prévenir et réprimer de tels actes, d'autant plus qu'ils constituent des infractions punissables par la loi.



Par ailleurs, l'association lance un appel pressant aux autorités religieuses, aux sultans et autres chefs traditionnels afin qu'ils s'impliquent sans réserve dans la préservation des valeurs et des mœurs ancestrales, dans l'intérêt supérieur de la nation.



En résumé, la déclaration d'ALAM-NDJAM met en lumière l'inquiétude croissante face à l'impact négatif des réseaux sociaux sur la société tchadienne et appelle à une action collective concertée pour endiguer ce fléau.