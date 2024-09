Tchad : L'ANADER s'imprègne du dynamisme de la coopérative ABZONA à Mongo

La mission a rencontré Mme Khadidja Koto, présidente de la coopérative, pour évaluer les conditions de travail et se familiariser avec la réalité du terrain.



Les membres de la coopérative ABZONA ont eu l’occasion de présenter leurs talents, leurs réalisations, ainsi que les défis auxquels ils sont confrontés.

Les coopérateurs ont formulé des recommandations visant à améliorer leurs conditions de travail.

Le chef de mission et son équipe ont encouragé les membres de la coopérative et les ont assurés que leurs recommandations seraient prises en compte.



Cette initiative souligne l'importance du développement rural et s'inscrit dans un effort de soutien accru aux acteurs locaux.