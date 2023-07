Tchad : L'ANADER soutient les producteurs du Batha avec des équipements agricoles

Ces matériels comprennent des charrues, des pelles, des arrosoirs, des râteaux, des pioches, ainsi que des semences telles que le mil, le sésame, la carotte, le piment, le concombre, la tomate, l'oignon, la salade, le gombo, etc.



Le chef de secteur de l'ANADER du Batha Ouest-Fitri, Allamine Ali, a souhaité la bienvenue et a souligné que la remise de ces matériels et kits maraîchers était une occasion propice pour répondre aux contraintes et aux attentes des producteurs dans la région du Batha.



Dans son discours, le chef d'antenne de l'ANADER, M. Acheikh Mahamat Assileck Gamar, a présenté brièvement les objectifs de l'institution, précisant que les bénéficiaires pilotes seront encadrés et suivis jusqu'à la récolte afin d'améliorer leur rendement et leurs conditions de vie grâce aux activités maraîchères qui généreront des revenus pour les producteurs.



Lors du lancement officiel de la distribution, M. Abdallah Adoum Oumar, délégué de la Production et de la Transformation Agricole du Batha, a félicité l'ANADER pour les efforts continus déployés en faveur de la population, notamment dans le domaine agricole, conformément à la politique du Gouvernement de transition visant à améliorer durablement la production, la productivité et la compétitivité dans la région du Batha.



La cérémonie s'est achevée avec la remise de ces matériels agricoles et kits maraîchers aux producteurs.