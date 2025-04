Tchad : L'ANDC dénonce un manque de respect et une marginalisation au sein de la Coalition Tchad Unie

Selon ses déclarations, l'ANDC a remporté de manière incontestable et légitime les élections législatives du 29 décembre 2024 dans les circonscriptions cruciales d’Oum-Hadjer et d’Assinet. Cependant, malgré cette victoire clairement acquise, Monsieur Abdallah affirme que les deux sièges obtenus par son parti dans ces circonscriptions leur ont été injustement retirés.





Cette situation, selon le président de l'ANDC, soulève des interrogations fondamentales quant au respect des principes démocratiques et de la volonté clairement exprimée par le peuple tchadien lors du scrutin. Monsieur Sanoussi Attié Abdallah estime que ce cas est d'autant plus préoccupant et inacceptable que l'ANDC, en tant que membre actif et engagé de la Coalition Tchad Unie, a joué un rôle déterminant et significatif dans l’élection du Président Mahamat Idriss Déby Itno lors de l’élection présidentielle du 20 mai 2024.





Face à ce qu'il considère comme une injustice flagrante, l'ANDC a ressenti une profonde déception et un sentiment de marginalisation au sein de la Coalition. Malgré les nombreuses démarches entreprises par le parti pour faire entendre sa voix, incluant notamment l’envoi de courriers officiels aux responsables chargés du respect du protocole d’accord de la Coalition, y compris à la présidence de la République, l'ANDC demeure à ce jour dans l’attente d’une réponse officielle et d'une résolution équitable de cette situation.





En conséquence, le parti de Monsieur Sanoussi Attié Abdallah sollicite instamment une réponse urgente, en particulier de la part du Président de la République, afin qu’il intervienne et prenne des mesures concrètes et efficaces pour garantir la justice et veiller au respect scrupuleux des engagements qui avaient été pris envers l’ANDC au sein de la Coalition.





Monsieur Sanoussi Attié Abdallah a tenu à rappeler qu’au cours de la campagne présidentielle, le Chef de l'État lui-même avait publiquement assuré que le Mouvement Patriotique du Salut (MPS) ne gouvernerait pas seul et qu'une coalition unie serait respectée. L'ANDC attend désormais avec impatience des actions concrètes et tangibles pour traduire cette promesse en actes concrets. Le parti appelle également à l'instauration d'un dialogue sincère, transparent et constructif au sein de la Coalition Tchad Unie afin de rétablir la confiance mutuelle et de garantir une collaboration harmonieuse pour l'avenir du pays.