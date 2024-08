Tchad : L'ANGE dévoile le chronogramme des législatives, provinciales et municipales 2024-2025

Élections Législatives

19-28 octobre 2024 : Dépôt des candidatures.

: Dépôt des candidatures. 4 novembre 2024 : Publication de la liste provisoire des candidats par l'ANGE.

: Publication de la liste provisoire des candidats par l'ANGE. 16 novembre 2024 : Publication des listes définitives des candidats par le Conseil constitutionnel.

: Publication des listes définitives des candidats par le Conseil constitutionnel. 7-27 décembre 2024 : Campagne électorale.

: Campagne électorale. 29 décembre 2024 : Jour du scrutin.

: Jour du scrutin. 15 janvier 2025 : Proclamation des résultats provisoires par l'ANGE.

: Proclamation des résultats provisoires par l'ANGE. 31 janvier 2025 : Proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel.

Élections Provinciales

19-28 octobre 2024 : Dépôt des candidatures.

: Dépôt des candidatures. 4 novembre 2024 : Publication de la liste provisoire des candidats par l'ANGE.

: Publication de la liste provisoire des candidats par l'ANGE. 24 novembre 2024 : Publication des listes définitives des candidats par la Cour Suprême.

: Publication des listes définitives des candidats par la Cour Suprême. 7-27 décembre 2024 : Campagne électorale.

: Campagne électorale. 29 décembre 2024 : Jour du scrutin.

: Jour du scrutin. 15 janvier 2025 : Proclamation des résultats provisoires par l'ANGE.

: Proclamation des résultats provisoires par l'ANGE. 31 janvier 2025 : Proclamation des résultats définitifs par la Cour Suprême.

Élections Municipales

19-28 octobre 2024 : Dépôt des candidatures.

: Dépôt des candidatures. 4 novembre 2024 : Publication de la liste provisoire des candidats par l'ANGE.

: Publication de la liste provisoire des candidats par l'ANGE. 24 novembre 2024 : Publication des listes définitives des candidats par la Cour Suprême.

: Publication des listes définitives des candidats par la Cour Suprême. 7-27 décembre 2024 : Campagne électorale.

: Campagne électorale. 29 décembre 2024 : Jour du scrutin.

: Jour du scrutin. 15 janvier 2025 : Proclamation des résultats provisoires par l'ANGE.

: Proclamation des résultats provisoires par l'ANGE. 3 février 2025 : Proclamation des résultats définitifs par la Cour Suprême.

Le 21 août 2024, l'Agence Nationale de Gestion des Élections (ANGE) a publié le calendrier officiel des élections législatives, provinciales et municipales, fixées pour la fin de l'année 2024 et le début de 2025. Ces élections marquent une étape cruciale dans le processus démocratique du pays.Le président de l'ANGE, Ahmed Bartchiret, a précisé que la publication des listes électorales et la convocation du corps électoral se feront en temps opportun, conformément aux dispositions légales en vigueur. Ce calendrier marque un moment décisif pour les citoyens, qui auront l'opportunité de choisir leurs représentants à divers niveaux de gouvernance.