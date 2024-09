Tchad : L'ANSICE et Keystone s’unissent pour renforcer la cyber résilience des infrastructures informatiques

En présence de nombreux représentants gouvernementaux et du cabinet Keystone, chargé de fournir des conseils spécialisés, le Directeur Général de l'Agence Nationale de Sécurité Informatique et de Certification Électronique (ANSICE) a inauguré l'atelier. Il a exprimé sa reconnaissance aux participants pour leur présence, malgré leurs emplois du temps chargés, ce qui témoigne de l'importance accordée à la préservation du cyberespace national et au bien-être général.



En effet, cette question est au cœur de la stratégie nationale de développement numérique. Selon le Président Mahamat Idriss Déby Itno, l'accès aux technologies de l'information est un élément essentiel de la croissance économique dans la Vision 2030 du Tchad. Cependant, cette ambition est freinée par les vulnérabilités cybernétiques.