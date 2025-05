Tchad : L'ANVOL-T et le PVNU renforcent leur partenariat pour le volontariat des jeunes

Cette rencontre a été l'occasion pour les deux personnalités d'échanger sur les projets en cours, de discuter des perspectives d’avenir et de renforcer les liens entre leurs institutions. Ces dernières œuvrent conjointement pour le bien-être de la jeunesse tchadienne.





Le Directeur Général de l’ANVOL-T a souligné l'importance du volontariat dans le processus de développement socio-économique et de réinsertion professionnelle des jeunes du pays. Il a également mis l’accent sur le rôle essentiel des volontaires dans la mise en œuvre des initiatives locales.





De son côté, le Coordonnateur Pays du Programme de Volontariat des Nations Unies, Nafou Jérémie Zianserbe, a partagé les expériences et stratégies pratiques du PVNU en matière d’appui aux programmes de volontariat. Il a exprimé la volonté et la disponibilité de son organisation à travailler en étroite collaboration avec l’ANVOL-T pour maximiser l’impact des actions des volontaires sur le terrain.





Les discussions ont principalement porté sur la mobilisation des jeunes et des ressources, l’engagement des communautés et l’amélioration des conditions de travail des jeunes volontaires. Un consensus s'est dégagé sur la nécessité d’une coordination accrue pour faciliter l’esprit de solidarité, le respect des règles de l’art et la coopération avec les partenaires.





Cette rencontre marque une étape cruciale dans le renforcement des partenariats existants pour promouvoir le volontariat national au Tchad. L’ANVOL-T, par l'intermédiaire de son Directeur Général, a salué le travail accompli par le PVNU à travers le monde et spécifiquement au Tchad.