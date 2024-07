Tchad : L'APEF ouvre une salle d'écoute à Mandalia pour renforcer la protection des femmes et des filles

Pour la cheffe de projet, Teassem Ngang-Non Espérance, les objectifs étaient d'informer sur l'importance de l'approche basée sur le genre pour réduire les inégalités de genre, d'orienter les femmes et les filles afin d'éviter les mécanismes d'adaptation de vie néfastes (mariage d'enfants, sexe pour la survie, violences sexuelles), de mettre en place et de diffuser un circuit de référencement pour une prise en charge multisectorielle des cas de VBG, d'assurer la prise en charge psychologique, l'accompagnement juridique, l'appui à la prise en charge sanitaire et à la réinsertion socio-économique, de renforcer les capacités des mécanismes locaux de prévention des VBG entre les acteurs afin d'améliorer la réponse contre les VBG, et d'accorder un appui financier et un accompagnement technique aux activités génératrices de revenus des femmes.



Dans le même cadre, la représentante de l'Oxfam, cheffe de projet Fonds Féministes, Mme Beksoubo Damien Né, a rappelé que le projet féministe est destiné à soutenir financièrement des organisations de la société civile (OSC) féministes agissant dans des pays en développement en Afrique, au Proche-Orient, en Asie ou en Amérique latine.



​Ce projet concerne 31 pays et est piloté par un consortium de six organisations pour une durée de quatre ans (du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024).