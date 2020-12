Tchad : L’APTBES en campagne pour un Tchad de cohabitation pacifique

Le président de l'Association des patriotes tchadiens pour le bien-être Social (APTBES), Ousmane Breme, a annoncé ce mercredi que les organisations civiles, syndicales et les leaders religieux entendent mener une campagne de sensibilisation pour un Tchad meilleur, dans un esprit de cohabitation pacifique, de vivre ensemble et de paix.



« N'écoutez pas les hommes politiques qui veulent nous diviser, inciter à la révolte et à la haine. Ayons une conscience nationale, un éveil et un sursaut patriotique. Il ne faut pas nous diviser », a déclaré Ousmane Breme. « Prendre position et dire de s'armer, cela est indigne pour un président d'un parti politique", déplore-t-il. Ousmane Bremé dit avoir vécu au Sud, à l'Est, et sillonné le Centre, l'Ouest et le Nord.



Ainsi donc, le président de l'Association APTBES rappelle que « le Tchad est notre dénominateur commun ». Son Association appelle les hautes autorités à « dire non à ceux qui veulent déstabiliser le patrimoine commun ». Il reconnait enfin que les notions de solidarité, de fraternité et d’unité se vivent entre les filles et fils du Tchad depuis longtemps et doivent être appliquées.