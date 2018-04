Tchad : L’ASEAT offre un don de 100 livres aux élèves du Lycée de Gassi

L’Association des Ecrivains et Auteurs Tchadiens d’Expression Française (ASEAT) a remis, hier, vendredi 13 avril 2018, au Lycée de Gassi, un don de cent livres rédigés par des écrivains et auteurs tchadiens, aux élèves dudit lycée. Cette remise de livre par l’Association des Ecrivains et Auteurs Tchadiens d’Expression Française (ASEAT) vise d’une part à encourager les élèves à la promotion de la culture de l’excellence dans le domaine de la lecture, et d’autre part à s’intéresser aux œuvres produites par les écrivains et auteurs tchadiens d’expression française.