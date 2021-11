Tchad : L'ASET-DT vole au secours d'une école communautaire à N'Djamena

L'école compte plus de 200 enfants qui sont assis à même le sol ou sur des briques, en plein air. Le don remis par l'association comprend deux tableaux, une dizaine de tables-bancs, un carton de cahier, des tôles et des plafonds. Il vise à améliorer les conditions d'études des élèves.



"Cette école manque de tout. C'est une petite contribution mais elle est très importante pour ces enfants. On ne peut pas imaginer que dans une capitale, on trouve ce genre d'école. En plus, c'est une école communautaire", déplore Abakar Mahamat Djoufoun, président de l'association.



Abakar Mahamat Djoufoun appelle les bonnes volontés voire le gouvernement à agir afin que les élèves puissent étudier dans des bonnes conditions.



Le directeur de l'école, Soumaïne Moussa Mayna, se dit ravi de ce geste et lance un appelle à l'aide. Il précise que depuis sa création, l'école ne contient qu'une seule salle.