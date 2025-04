Tchad : L'ATLCDF met en lumière l'engagement d'un greffier dans la lutte anti-corruption au sein de la justice

L'ATLCDF a décerné une attestation d'encouragement à Maître Doudjimsengar Tatolngar en reconnaissance de son intégrité et de sa contribution à la promotion de l'honnêteté et de la transparence dans son travail au sein du Tribunal de Grande Instance de N'Djamena, ainsi que pour sa détermination à combattre la corruption dans le milieu judiciaire.



L'association mène régulièrement des campagnes de sensibilisation visant à informer le public sur les conséquences néfastes de la corruption et du détournement de fonds publics, encourageant ainsi une plus grande implication citoyenne.





Maître Doudjimsengar Tatolngar a souligné que la corruption est un fléau qui mine le Tchad et qu'elle s'est malheureusement enracinée au sein même de la justice tchadienne. Il a courageusement affirmé que ceux qui osent dénoncer ces pratiques deviennent les ennemis de ceux qui les perpétuent. Il a lancé un appel aux autorités afin qu'elles soutiennent activement le travail essentiel de l'ATLCDF. Il a illustré la gravité de la situation en ces termes : « Quelqu'un qui est intégré à la justice depuis six mois seulement se procure une voiture de luxe et une maison de luxe. D'où provient cet argent ? La base salariale de chacun est connue. » Il a exhorté toute personne impliquée dans ces pratiques corruptives à cesser ce comportement nuisible qui gangrène le Tchad.





L'ATLCDF poursuit son action en encourageant les personnes loyales au service du pays et en menant des activités visant à dénoncer la corruption sous toutes ses formes, contribuant ainsi à l'édification d'une société plus juste et transparente.