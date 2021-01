Tchad : L’Agence Nationale de Volontariat lance ses activités avec une feuille de route

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Ndonga Christian, a lancé officiellement, mardi 12 janvier 2021, la première activité de l'Agence Nationale de Volontariat du Tchad (ANVOL-T). Il s'agit d'un atelier d’échanges, couplé à la définition d’une feuille de route de cette nouvelle structure, explique le département ministériel. Cet atelier permettra aux participants de prendre la pleine mesure du chemin parcouru, en termes de développement du volontariat au Tchad, afin de décliner une feuille de route pour l’opérationnalisation de l’ANVOL-T.



Le directeur général de l’ANVOL-T, Idriss Abaté Abakar, a indiqué que cette étape est la première de plusieurs autres, qui suivront dans les jours et mois à venir, en vue d'explorer profondément les réalisations, les défis et les perspectives du volontariat dans notre pays.



Le ministre Routouang Mohamed Ndonga Christian, a souligné que l’ANVOL-T vient, non pour créer la roue, mais pour continuer la marche entreprise pour le développement du volontariat national au Tchad. Il salue les efforts et sacrifices consentis par les techniciens de son département ministériel, appuyés par l’engagement sans faille et les appuis multiformes des partenaires en charge des questions de volontariat. Il a cité entre autres, le PNUD, le PVNU, France volontaires, le CDVT et l’UNFPA. Enfin, le ministre de la Jeunesse et des Sports a demandé aux participants de faire des propositions concrètes pour l’atteinte des objectifs.