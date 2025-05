Tchad : L'Alcoolisme des parents fonctionnaires et ses répercussions économiques sur l'avenir des enfants

Comme le souligne un proverbe Ngambaye, l'alcoolisme se manifeste souvent par une priorisation des dépenses extérieures au détriment des besoins du foyer. Le chiffre d'affaires important réalisé par les bars et débits de boissons en fin de mois, atteignant parfois plus de deux millions de francs CFA par jour si cela coïncide avec un week-end, illustre l'ampleur des sommes investies par certains parents fonctionnaires dans la consommation d'alcool, une perte financière significative dans un contexte économique national difficile.





Eliakiam, élève en classe de terminale, se souvient avec tristesse de l'atmosphère familiale tendue et des disputes fréquentes dues à l'état d'ébriété de son père en fin de mois. Bien qu'il subvienne aux besoins alimentaires et scolaires, l'alcool représente une part notable du budget familial, au détriment potentiellement d'autres investissements pour l'avenir des enfants.





Djasrabé, fils d'un père alcoolique, témoigne des ravages financiers de cette dépendance sur la vie de son père. Une retraite mal préparée en raison de l'alcoolisme a plongé ce dernier dans des difficultés financières, exacerbées par les retards de paiement de la pension. Aujourd'hui, le père de Djasrabé met en garde ses enfants contre la consommation d'alcool, fort de son expérience douloureuse.





La pratique de certains parents fonctionnaires ayant des "cahiers de bons" dans les débits de boissons, où ils consomment à crédit pour rembourser en fin de mois, est également déplorable. Investir une partie substantielle de son salaire dans l'alcool représente un manque à gagner pour le bien-être et l'avenir des enfants.





Au-delà des conséquences économiques directes, l'abus d'alcool a des répercussions profondes sur la vie sentimentale, affective et sociale de la famille. La détérioration des relations, les tensions et le manque de ressources financières peuvent compromettre sérieusement l'épanouissement et les opportunités futures des enfants. De plus, l'impact sur la santé du parent alcoolique, avec des risques accrus de cirrhose, de cancer et d'autres maladies réduisant l'espérance de vie, a également des conséquences émotionnelles et financières importantes pour la famille.





Bien que la modération soit conseillée, il est crucial de prendre conscience des risques économiques, sociaux et sanitaires liés à l'alcoolisme parental et de ses effets potentiellement dévastateurs sur l'avenir des enfants.