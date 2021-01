Tchad : L’Alliance Al-Assala a distribué des masques contre le Covid-19 à Mongo

Les membres de la cellule de l’association Alliance Al-Assala de Mongo, ont procédé le 27 janvier 2021, à une séance de distribution de masques au marché central de la ville, jour du marché hebdomadaire. A l'issue de cette descente, 400 masques de protection ont été distribués, et l’on a procédé à une séance de démonstration de lavage des mains, initiée par les volontaires de la Croix-Rouge du Guéra.



Dans son mot de circonstance, Djouma Inné, présidente de la cellule de l’association Alliance Al-Assala de Mongo, a fait savoir que ces derniers temps, le Covid-19 a fait des ravages au Tchad en général, et dans la province du Guéra en particulier. Et cela s’explique par l’augmentation des cas positifs. C’est pour cette raison qu’une descente sur le terrain a été initiée par l’Alliance Al-Assala.



« Face à cette situation qui s’empire davantage, les jeunes que nous sommes devons jouer pleinement leur rôle pour intensifier la sensibilisation autour de nous, afin de barrer la route au coronavirus », a déclaré la présidente. Il faut rappeler que ces derniers temps, et au cours d'une semaine, la province du Guéra a enregistré 16 cas de coronavirus. Une communication en a été faite au cours d'une réunion ordinaire de la coordination provinciale de riposte sanitaire du Guéra.