Tchad : L'Alliance Victoire se dit ouverte aux autres partis d'opposition

En adhérant à ce manifeste, chaque parti signataire renonce à présenter à titre individuel un candidat à la présidentielle d'avril 2021. Les paris de l'Alliance sont : MRS, UNDR, USPR, PLD, RPT, RDPD, PFJD, CDS, UNC.



"Les expériences cumulées au courant des présidentielles passées, de 1996 à 2016, ont montré une certaine incapacité de l'opposition à faire face au régime, en présentant un candidat unique", relève le manifeste.



Les parties prenantes s'engagent à adopter une nouvelle stratégie pour les élections législatives et locales.



L'Alliance Victoire élabore et adopte un programme commun de gouvernement, un code de conduite et définit les critères de désignation du candidat unique sur une base transparente et consensuelle.



L'Alliance Victoire se dit ouverte aux autres partis d'opposition.