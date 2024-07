Tchad - L'Ambassadeur d'Arabie Saoudite au Tchad rencontre le Ministre des Affaires Étrangères : Renforcement des relations bilatérales

Cette rencontre a été l'occasion pour les deux diplomates de passer en revue les relations bilatérales entre l'Arabie Saoudite et le Tchad, et d'explorer les voies et moyens de les renforcer davantage dans divers domaines.



Les discussions ont porté sur des questions d'intérêt commun, notamment la coopération dans les domaines politique, économique, sécuritaire et culturel. Les deux parties ont également évoqué les défis auxquels la région est confrontée et ont réaffirmé leur engagement à œuvrer ensemble pour la paix et la stabilité.



L'Ambassadeur Alshehry a réitéré le ferme soutien de l'Arabie Saoudite au Tchad et son engagement à poursuivre une coopération fructueuse dans tous les domaines. Il a également salué les efforts du Tchad pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région.



De son côté, le Ministre Koulamallah a exprimé sa gratitude au Royaume d'Arabie Saoudite pour son soutien continu au Tchad. Il a également salué le niveau de coopération bilatérale entre les deux pays et a exprimé sa volonté de la renforcer davantage dans les années à venir.