Tchad : L'Archidiocèse de N'Djamena réagit à l'arrestation de l'Abbé Madou

L'Archidiocèse de N'Djamena informe les fidèles catholiques et sympathisants de l'arrestation de l'Abbé Madou Baïhana Simon-Pierre. Ce dernier a été interpellé à la Paroisse Bienheureux Isidore Bakandja de Walia Goré le lundi 5 août 2024 à 18h33.



L'arrestation s'est déroulée de manière brutale, sans considération pour l'état de santé de l'Abbé Madou Simon-Pierre, qui est actuellement en traitement au centre de santé paroissial Sainte Mère Teresa de Calcutta. Des hommes enturbannés, à bord de véhicules non identifiés, ont pénétré la paroisse en forçant le portail d'entrée à l'aide de quatre tirs d'armes à feu sur le cadenas.



C'est la deuxième fois que des hommes armés envahissent ce lieu sacré, déplore Djitangar Goetbé Edmond, archevêque métropolitain de N’Djamena. En réponse à cet incident, l'Archidiocèse appelle les fidèles catholiques et sympathisants à la retenue, au calme et à la prière. Par ailleurs, il demande aux autorités compétentes de faire toute la lumière sur les auteurs et les commanditaires de cette action.