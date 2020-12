TCHAD Tchad : L'Assemblée nationale approuve la réforme de l'ENASS et de la CPA

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 30 Décembre 2020



A travers ces deux projets de loi, le ministère de la Santé publique entend apporter des changements positifs sur la problématique des médicaments et sur la formation des agents de santé de qualité.

Deux projets de loi relatifs à la réforme de l’Ecole nationale des agents sanitaires et sociaux (ENASS) et celui sur la restructuration de la Centrale pharmaceutique d’achat (CPA) ont été adoptés mardi dernier par les députés à l'Assemblée nationale. Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul était face aux élus du peuple pour défendre les deux projets de loi. La formation au rabais dans certaines écoles privées de santé, l’organisation de l’examen de certification des diplômes professionnels de santé et la vente illicite des produits pharmaceutiques, ont constitué les principales préoccupations des élus du peuple.



La création d’une École nationale supérieure des agents sanitaires et sociaux permettra de former à moindre coût, et sur place, des cadres supérieurs de santé et de l’action sociale, pour assurer les prestations des soins de qualité dans les hôpitaux. L'objectif de cette réforme vise à arrimer l’école au système licence– master-doctorat (LMD). C’est la raison pour laquelle, la tutelle académique sera assurée désormais par le ministère en charge de l’enseignement supérieur qui a été consulté dans le cadre de l’élaboration du projet de cette loi, a fait remarquer le chef du département de la Santé publique.

Avec la nouvelle Ecole supérieure des agents de santé et sociaux, les curricula de formations seront harmonisés avec les écoles régionales de formation. Les écoles provinciales de santé en tant qu’antennes de l’ENASS vont continuer à assurer la formation des cadres socio sanitaires de base, en tenant compte des besoins du pays.



Des changements positifs

Pour le ministre, pas moins de 600 agents de son département ministériel sont en formation en dehors du pays. Selon lui, ces formations peuvent très bien être données par l’ENASS. Le ministère cherche, à travers cette réforme à offrir aux agents qui ont l’ambition d’aller se faire former dans les pays étrangers, de pouvoir suivre leur formation ici au Tchad. Elle sera opérationnalisée dans les différentes spécialités au sein de l’ENASS, a expliqué le ministre.



Il a aussi signifié qu’à travers ces deux projets de loi, son département entend apporter des changements positifs selon les orientations du Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno, à la fois sur la problématique des médicaments et sur la formation des agents de santé de qualité par le biais de l’INSAS (Institut national supérieur des agents de santé). Le ministre a relevé ensuite que la Centrale pharmaceutique d’achat sera modernisée, dotée de nouvelles prérogatives qui vont permettre de décentraliser pour couvrir tout le pays.

La réforme qui est engagée à travers ces deux projets de loi, vise à répondre au souci primordial du système de santé, a renchérit Dr Abdoulaye Sabre Fadoul. Après le débat, les députés ont voté les deux projets de loi par 143 pour, zéro contre et zéro abstention.





Dans la même rubrique : < > Tchad : Les diplômés en cours d’intégration suspendent leurs marches Tchad : L’APTBES en campagne pour un Tchad de cohabitation pacifique Tchad : un gendarme tué et un blessé dans une attaque à Khoureré au Sila Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)