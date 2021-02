Tchad : L'Assemblée nationale ouvre sa 1ère session ordinaire 2021

Le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Tchad, Moussa Kadam, a présidé lundi dernier au Palais de la démocratie, la cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire de la représentation nationale. La cérémonie a eu lieu en présence notamment du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet.



Moussa Kadam a rappelé que la période électorale approche au Tchad. "Chacun doit se préparer à se soumettre (majorité et opposition) avec humilité et fair-play, au choix final du peuple souverain", a-t-il indiqué. "Une échéance électorale ne peut être une fin en soi pour un pays. Ce qui compte, c'est que le pays fasse un bond qualitatif dans sa marche pour le développement et le progrès, après chaque élection", a relevé Moussa Kadam.



Il a exhorté la Commission électorale nationale indépendante (CENI) à respecter le calendrier électoral pour parvenir à des élections libres, transparentes et démocratiques dans un climat apaisé, pendant et après le scrutin.