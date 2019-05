Tchad : L'Assemblée "prend acte" de la dissolution d'un groupe parlementaire

L'Assemblée nationale a pris acte, ce lundi, au cours de sa plénière, de la démission du député Yombombé Madjitoloum Théophile, 3ème vice-président du groupe parlementaire RNDT-Le Réveil, qui a rejoint les rangs des non inscrits.



Le député de la circonscription de Mont de Lâm au Logone oriental, avait adressé une note de transfert le 4 mai dernier au président de l'Assemblée nationale. Sa demande intervient après la démission du député Mamadou Maindoh.



D'après l'Assemblée nationale, "cette démission influe sur le nombre de députés faisant parti du groupe RNDT-Le Réveil, qui tombe de sept à six députés. Le groupe s'est effondré et se dissout de lui-même."



L'Assemblée nationale prend en outre acte de la décision de la Cour suprême potant désignation du chef de fil de l'opposition démocratique.



La plénière a été dirigée par le premier Vice-président de l’Assemblée nationale, Moussa Kadam.