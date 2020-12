Tchad : L’Association Jeunesse Solidarité échange avec les jeunes sur l’impact des réseaux sociaux

L'Association Jeunesse Solidaire de la CEMAC, section du Tchad (JS CEMAC Talk acte II), a organisé un débat à caractère participatif, entre les jeunes sur le thème, « l'impact des réseaux sociaux sur l'intégration sous régionale », ce mercredi 23 décembre 2020, à Notre Tente d'Abraham, sis à Amriguebé. L'activité de JS CEMAC Talk acte II a permis aux jeunes de ladite Association, de débattre sur la question de l'intégration sous régionale, thème choisi pour clôturer leurs activités de l'année 2020.



Pour les panélistes, le concept réseaux sociaux fait allusion à Internet. Et dans Internet, on peut trouver différents types d'applications tels que Google, Apple, Amazon et autres, qui sont des instruments utilisés pour diffuser l'information. Il y a également dans les réseaux sociaux, des applications WhatsApp, Messenger, Facebook, utilisables sur les appareils Android, et qui facilitent les communications entre personnes. Les panélistes affirment qu'à travers ces réseaux sociaux, il y a des informations vraies que l'on peut y trouver, mais au fur et à mesure, les internautes peuvent les diffuser à leur manière. C'est pourquoi, dans les réseaux sociaux, on trouve des incitations à haine, à la division et même des fausses informations.



A la question de savoir à quoi servent les réseaux sociaux sur l'intégration sous régionale, le panéliste Laba-Allo répond que tout dépend de l'utilisation que l’on en fait. Pour lui, il existe dans ces réseaux sociaux, des publications inappropriées, des photos et des vidéos qui changent automatiquement la vision de quelqu'un et impacte sur sa vie. À travers les réseaux sociaux, l’on peut avoir de l'emploi, on peut transférer de l'argent aux proches, aux étudiants qui étudient à l'étranger, on peut également organiser des vidéo-conférences inter-Etats, des cours en ligne, etc. Aujourd’hui, il apparait que celui qui ne connaît pas utiliser Internet est considéré comme un analphabète, ce malgré son diplôme.



La coordinatrice de l’Association, Mlle Naïma Ahmed, révèle que le but principal de ce thème est de promouvoir l'intégration sous régionale, dans l'objectif d'établir une étroite union entre le peuple des États membres de CEMAC, pour maintenir la solidarité humaine. En matière de NTIC, la politique de la CEMAC consiste en l'harmonisation de la réglementation, en vue d'accélérer l'intégration économique et sociale. Mais le taux de pénétration d'Internet est encore bas dans cette zone, malgré l'explosion du marché de télécommunication, a-t-elle ajouté.