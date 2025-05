TCHAD

Tchad : L'Association des Femmes Actives pour la Paix et la Cohésion Sociale au service des déplacés de la Province du Lac

Alwihda Info | Par Peter Kum - 9 Mai 2025

L'Association des Femmes pour la Paix et la Cohésion Sociale a mené des actions impactantes auprès des communautés des sites de déplacés de Yakoua Koulfoua, Yakoua Site, Kaya et Koudouboul, situés dans la province du Lac. Ces initiatives visent à améliorer les conditions de vie et à renforcer la cohésion sociale au sein de ces populations vulnérables.