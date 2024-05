Tchad : L'Association des Jeunes pour la Construction d'un Tchad Meilleur organise une conférence-débat sur l'éducation des filles

Le président de l'AJPCTM, M. Youssouf Saleh Souleyman, a ouvert la conférence en soulignant l'importance de l'éducation des filles pour le développement du Tchad. Il a exhorté les jeunes filles à se concentrer sur leurs études et à s'affranchir des distractions telles que les réseaux sociaux. "Éduquer une fille, c'est éduquer une nation", a-t-il déclaré, citant une célèbre maxime.



Mme Assma Gassim, fondatrice d'une organisation non gouvernementale (ONG) locale, a quant à elle mis l'accent sur le rôle crucial des enseignants dans l'éducation des filles. Elle a appelé les jeunes filles à respecter leurs enseignants et à valoriser leur contribution à leur apprentissage.



M. Abdraman Ahmat Abdraman, proviseur du Lycée Dinguessou, a salué l'initiative de l'AJPCTM et a souligné l'importance de ce type de dialogue pour sensibiliser les jeunes filles à l'importance de l'éducation. Il a également encouragé les jeunes filles à vivre en harmonie et à promouvoir la cohésion sociale au sein de l'environnement scolaire.



La conférence-débat a été suivie d'une session de questions-réponses au cours de laquelle les participants ont pu échanger avec les intervenants et partager leurs points de vue sur l'éducation des filles. Cet échange fructueux a permis de mettre en lumière les défis auxquels les filles sont confrontées dans leur accès à l'éducation, notamment la pauvreté, les mariages précoces et les discriminations sexistes.



En conclusion de la conférence, les intervenants ont lancé un appel à l'action aux autorités tchadiennes et aux acteurs de la société civile pour qu'ils redoublent d'efforts afin de promouvoir l'éducation des filles. Ils ont notamment plaidé pour une augmentation des budgets alloués à l'éducation, une sensibilisation accrue des communautés à l'importance de l'éducation des filles et la mise en place de mesures concrètes pour lutter contre les obstacles à l'éducation des filles.