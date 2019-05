Tchad : "L'ENA a contribué à éviter le naufrage de l'administration publique", Kalzeubet Pahimi

Le ministre d'Etat, ministre secrétaire général à la Présidence de la République, Kalzeubet Pahimi Deubet s'est félicité ce samedi 4 mai de "l'apport fondamental" de l'Ecole nationale d'administration (ENA) qui a permis "d'éviter le naufrage de l'administration publique". Kalzeubet Pahimi Deubet représentait le chef de l'Etat à la remise des diplômes aux 512 lauréats de la 17ème promotion de l'ENA, dans la salle de conférence du Palais du 15 janvier.



"L'ENA a depuis sa création formé et mis à la disposition de l'administration centrale et territoriale des grands commis de l'Etat. Contre vents et marées, elle a fondamentalement contribué à éviter le naufrage de l'administration publique tchadienne qui n'a pas été épargné par les vicissitudes de l'histoire politique de notre pays", a déclaré le ministre d'Etat.



D'après lui, "ils sont aujourd'hui plus de 2500 hauts cadres formés à l'ENA qui à des degrés divers de responsabilité par les éminents services rendus à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national, font la fierté de notre pays."



Le sacrifice des enseignants salué



Le directeur général de l'ENA, Senoussi Hassana Abdoulaye a salué les sacrifices des enseignants pour la formation des élèves de l'Ecole. Il a également donné plusieurs conseils aux énarques.



"Si dans un passé récent, l'Ecole a connu quelques errements dans sa gouvernance, aujourd'hui cette page est désormais tournée. C'est donc pour nous un réel motif de satisfaction de voir cette école s'inscrire réellement dans une dynamique de formation de qualité", a souligné Dr. Houdeingar David, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation.



Les parchemins ont été remis par plusieurs personnalités aux lauréats. Après trois ans de formation pour la plupart des spécialisations, les énarques sont désormais spécialisés dans les domaines de l'administration générale, la diplomatie consulaire, les carrières financière et économique, l'administration territoriale, l'administrations scolaire et universitaire et le département de contrôleur de douane.