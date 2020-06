Tchad : L'Évêque du diocèse de Moundou s'aligne sur la réouverture des églises à la mi-juillet

L'Évêque du diocèse de Moundou, Joachim Kouraleyo Tarounga, s'est aligné cette semaine sur le message de la Conférence épiscopale du Tchad, préconisant une réouverture des églises à partir de la mi-juillet.



Au cours d'une déclaration sur la réouverture partielle des lieux de culte au Tchad, il a estimé que : "la décision de rouvrir les lieux de culte ne signifie pas que le virus est éradiqué (...) Cette ouverture doit se faire par étape et avec des précautions à prendre."



Selon lui, "le souci majeur est de tout faire pour que les célébrations eucharistiques ne deviennent pas une source de contamination massive pour les fidèles."



"Nous évêques, avons décidé de nous concerter, de réfléchir et de prier ensemble avant de décider d'une date réaliste pour la reprise des célébrations eucharistiques et de donner des orientations claires qui peuvent aider à la fois les communautés chrétiennes des villes et villages", a dit l'Évêque du diocèse de Moundou, Joachim Kouraleyo Tarounga.



L'Évêque Joachim Kouraleyo Tarounga a estimé qu'il a été observé un manque de respect des mesures barrières dans les lieux publics : "Toutes ces mesures préventives ne sont pas faciles à appliquer et à maintenir parce que nos assemblées sont généralement très nombreuses et nos célébrations animées et mouvementées. Il nous faut d'abord sensibiliser les fidèles."