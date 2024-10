Tchad - L'ISMEA de Sarh célèbre l'excellence : 31 nouveaux diplômés prêts à relever les défis

Le 12 octobre 2024, l'Institut des Sciences du Management et d'Économie Appliquée (ISMEA) de Sarh a vécu un moment fort avec la remise officielle des diplômes de licence à sa promotion 2024. Cette cérémonie, qui s'est déroulée dans une ambiance festive et solennelle, a rassemblé l'ensemble de la communauté universitaire, les familles des diplômés ainsi que les autorités locales.



Après plusieurs années d'études intensives, 31 étudiants ont vu leurs efforts récompensés. Le directeur de l'ISMEA, Maikete Senghor, dans son discours, a tenu à féliciter les nouveaux diplômés pour leur réussite. Il a souligné l'importance de cette formation dans un contexte où le développement économique du Tchad repose de plus en plus sur la qualité de son capital humain.



Citation de Maikete Senghor : "Ces jeunes sont désormais armés des compétences nécessaires pour répondre aux défis du monde professionnel, tant au niveau local que national."



Les diplômés, visiblement émus, ont exprimé leur gratitude envers l'institution et leurs enseignants. Adimadji Frankline, porte-parole des étudiants, a souligné l'importance de cet accomplissement et a encouragé ses camarades à poursuivre leurs études ou à se lancer dans la vie active avec détermination.



De nombreux diplômés ont partagé leurs aspirations futures, soulignant leur volonté de contribuer au développement économique de leur région et du pays. Certains envisagent de créer leurs propres entreprises, tandis que d'autres souhaitent intégrer des organisations internationales.



Cette cérémonie est une nouvelle illustration du rôle important joué par l'ISMEA dans la formation des cadres dont le Tchad a besoin. En offrant des formations de qualité dans les domaines du management et de l'économie, l'institut contribue à renforcer le tissu économique local et à favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de leaders.



La remise des diplômes à la promotion 2024 de l'ISMEA de Sarh est un événement marquant qui souligne l'importance de l'éducation dans le développement d'un pays. Ces jeunes, désormais diplômés, sont appelés à jouer un rôle clé dans la construction de l'avenir du Tchad.